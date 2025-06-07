Rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı, gassal tutuklandı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde gassal olarak görev yapan L.M. hakkında, ücretsiz olması gereken cenaze işlemleri karşılığında para aldığı yönünde CİMER’e çok sayıda ihbar yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarların ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi.

Şüpheli hakkında “rüşvet” suçundan adli işlem başlatıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan L.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır