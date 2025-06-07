HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı, gassal tutuklandı

Aydın'da ücretsiz yapılması gereken cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği ileri sürülen gassal hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan gassal tutuklandı.

Rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı, gassal tutuklandı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde gassal olarak görev yapan L.M. hakkında, ücretsiz olması gereken cenaze işlemleri karşılığında para aldığı yönünde CİMER’e çok sayıda ihbar yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarların ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi.

Şüpheli hakkında “rüşvet” suçundan adli işlem başlatıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan L.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşi ve çocuklarının yanında dövdüler! Yer: AnkaraEşi ve çocuklarının yanında dövdüler! Yer: Ankara
Trump’tan 'Epstein' açıklaması: "Yıllardır..."Trump’tan 'Epstein' açıklaması: "Yıllardır..."

Anahtar Kelimeler:
Gassal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Resmi teklif yapıldı. Tam 10 milyon Euro!

Resmi teklif yapıldı. Tam 10 milyon Euro!

Ferdi Zeyrek'in kızından çarpıcı iddia! "Bunun adı insanların canını hiçe saymaktır"

Ferdi Zeyrek'in kızından çarpıcı iddia! "Bunun adı insanların canını hiçe saymaktır"

İstanbul'da kalanlar oraya akın etti! "Nefes almakta zorlanıyoruz"

İstanbul'da kalanlar oraya akın etti! "Nefes almakta zorlanıyoruz"

Yine pitbull dehşeti! O anlar kamerada

Yine pitbull dehşeti! O anlar kamerada

Donald Trump, Elon Musk'ı açık açık uyardı! "Sonuçları ağır olur"

Donald Trump, Elon Musk'ı açık açık uyardı! "Sonuçları ağır olur"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.