Rüşvet soruşturmasında tutuklanıp tahliye edilmişti! CHP'li Gülsüm Özer partisinden ve tüm görevlerinden istifa etti: 'Adımı dahi bilmiyorlar'

Belediyelere düzenlenen rüşvet operasyonları kapsamında tutuklanıp ardından tahliye edilen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer hem partisinden hem tüm görevlerinden istifa etti. Yaşadıklarından dolayı psikolojik sıkıntı yaşadığını belirten Özer yanına gelen vekillerin bile kendi adını bilmemesine tepki gösterdi.

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, 7 Ağustos'ta tahliye edilen Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, CHP üyeliği, belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

4 TEMMUZ'DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Gülsüm Özer, 7 Ağustos’ta tahliye edildi. Gülsüm Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP üyeliği, belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Yaşananların kendisi için çok zor bir süreç olduğunu, vefasızlığı en ağır biçimde hissettiğini söyleyen Gülsüm Özer, "Yaşadığım bu süreçte aldığım travmadan dolayı psikolojim bozuldu. Bundan sonraki süreçte faydalı olamayacağımı düşündüğümden dolayı belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığından istifa ediyorum. Aynı zamanda CHP üyeliğinden de istifa ediyorum. Çünkü bu zor günümde yanımda yer almayan, destek çıkmayanların şöyle ki bana il başkanlığı tarafından gönderilen avukatın adımı bile bilmemesi bana sorumsuzluk geldi.

"ADIMI DAHİ BİLMİYORLAR"

Cezaevinden çıktığım bir haftaya yaklaşmasına karşın hala şahsımı il başkanının bile arayıp sormaması, davasına inandığım CHP üyesi olarak çok düşündürücü geldi. Ben aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiyim. Söylemek istediklerim bunlarla da kısıtlı değil, ziyaretime gelen bazı milletvekilleri adımı dahi bilmiyordu. Her şeyin 'mış' gibi yapılıyor olması beni çok üzdü. Tüm bu nedenler şahsımı çok üzdüğünden ve psikolojimin bozulması nedeniyle istifa yolunu seçtiğimi tüm kamuoyuna bildiririm" dedi. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat rüşvet
En Çok Aranan Haberler

