Rusya 8,8'le sallandı! Tsunami dalgaları geldi alarm sesleri yükseldi! İnsanlar kıyı şehirlerinden böyle kaçıyor

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) verilerine göre deprem yüzeye yakın bir noktada gerçekleşti.

JAPONYA VE ABD TEYAKKUZ HALİNDE

Öte yandan 1952 yılından beri Rusya'da görülen en büyük depremden sonra tsunami dalgaları oluştu. Tsunami sadece Japonya'yı değil, ABD'yi de teyakkuza geçirdi.

TSUNAMİ UYARISI! CİDDİ BOYUTLARA ULAŞABİLİR

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Pasifik Okyanusu’ndaki büyük depremin ardından tsunami tehdidinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini belirtti.

ALARM SESLERİ ÇALDI, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

En ciddi uyarı ise Hawaii için geldi. Hawaii eyaletinde kıyı bölgelerinin acilen tahliye edilmesi uyarısında bulunuldu. Bazı bölgelerde alarm sesleri duyulurken, tahliye uyarısının ardından uzun araç kuyrukları oluştu.

TSUNAMİ DALGALARI JAPONYA'YA İLERLİYOR

Öte yandan Japonya da alarm durumunda. 8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami dalgaları Japonya'ya doğru ilerliyor.