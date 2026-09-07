Rusya, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı

Almanya ve Rusya arasında 4 Ağustos’ta Leipzig Havalimanı’na yönelik saldırı girişimi ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Almanya’nın Rusya’nın Bonn’daki konsolosluğunun kapatılacağını ve başkent Berlin’deki Rus kültür ve bilim kurumu Rus Evi’nin de kiraladığı binadan çıkarılacağını açıklamasının ardından Rusya’dan misilleme geldi.

RUSYA, ALMANYA’NIN BAŞKONSOLOSLUĞUNU KAPATMA KARARI ALDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg'daki Almanya Başkonsolosluğunun en geç 18 Eylül'e kadar kapatılacağını bildirerek, Rusya'daki Goethe-Institut kültür merkezlerinin faaliyetlerine son vermesi ve çalışanlarının en geç 13 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini duyurdu. Bakanlık, "İkili ilişkilerde yeni bir gerilim turunu bir kez daha Almanya makamları tahrik etti. Ortaya çıkacak sonuçların tüm sorumluluğu tamamen Almanya hükümetine aittir" dedi.

ALMANYA'YA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİ

Almanya’da Leipzig Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait askeri malzeme taşımak için kullanılan bir Antonov tipi kargo uçağının yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı bulunmuştu. Ancak saldırı, fünyenin arızalı olması nedeniyle başarısız olmuştu. Havalimanında İHA alarmı nedeniyle hava trafiğinin kapatılması sonucu lojistik şirketi DHL'ye ait kargo uçağı inişini iptal etmiş, yeniden yükselişe geçmişti. Bilinmeyen bir cisim ise Leipzig Havalimanı'ndan 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre yükseklikte bulunduğu sırada DHL uçağına çarpmıştı. Uçak güvenli bir şekilde Hannover Havalimanı'na inerken, polis uçağa çarpan bilinmeyen cismin İHA olabileceğini değerlendirerek sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Rusya, saldırı girişiminin arkasında kendilerinin olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır