Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da yerin 20 km altında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmıştı. Japonya ve ABD'nin Batı kıyılarına tsunami dalgalarının ulaştığı görülmüştü.
8.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede artçılar meydana gelmeye devam ediyor. 13 Eylül'de bölgede 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Akşam saatlerinde bölgede bir deprem daha meydana geldi. 7.8 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
