HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da yerin 20 km altında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Recep Demircan

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da yerin 20 km altında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmıştı. Japonya ve ABD'nin Batı kıyılarına tsunami dalgalarının ulaştığı görülmüştü.

Rusya da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı 1

ARTÇILAR MEYDANA GELİYOR

8.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede artçılar meydana gelmeye devam ediyor. 13 Eylül'de bölgede 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

7.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akşam saatlerinde bölgede bir deprem daha meydana geldi. 7.8 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı 2

18 Eylül 2025
18 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet Bakanı Tunç, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiAdalet Bakanı Tunç, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonu: Türkiye ilk ülke olduUNESCO'nun Gazze'ye yardım fonu: Türkiye ilk ülke oldu

Anahtar Kelimeler:
deprem Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.