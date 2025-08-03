Rusya'da depremler sürüyor! Bu kez 6.7... Tsunami uyarısı verildi

Rusya'da geçen günlerde meydana gelen 8,8'lik deprem bölgede büyük paniğe yol açtı. 8,8'lik depremin sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar devam ediyor.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Öte yandan yerin 10 kilometre altında yaşandığı belirtilen deprem ABD kaynakları tarafından 7.0 olarak ölçüldü.
ABD için tsunami alarmı verilmezken Rusya acil durum servisleri Kamçatka için uyarılarda bulundu.
Geçen günlerde meydana gelen 8,8'lik deprem; Çin, ABD ve Japonya'da da hissedilmişti. ABD ve Japonya'da tsunami uyarıları verilmişti.
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