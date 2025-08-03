Rusya'da depremler sürüyor! Bu kez 6.7... Tsunami uyarısı verildi

Rusya'da geçen günlerde meydana gelen 8,8'lik deprem bölgede büyük paniğe yol açtı. 8,8'lik depremin sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar devam ediyor.

RUSYA'DA 6.7'LİK DEPREM

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD TARAFI DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 7 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan yerin 10 kilometre altında yaşandığı belirtilen deprem ABD kaynakları tarafından 7.0 olarak ölçüldü.

KAMÇATKA İÇİN TSUNAMİ UYARISI

ABD için tsunami alarmı verilmezken Rusya acil durum servisleri Kamçatka için uyarılarda bulundu.

8.8'LİK DEPREMİN ARDINDAN ABD VE JAPONYA'DA TSUNAMİ UYARISI VERİLMİŞTİ

Geçen günlerde meydana gelen 8,8'lik deprem; Çin, ABD ve Japonya'da da hissedilmişti. ABD ve Japonya'da tsunami uyarıları verilmişti.