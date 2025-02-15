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Rusya'da korkutan deprem! Bölgede yüksek hazırlık durumuna geçildi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.02.2025 15:46
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Rusya'nın Altay bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından bölgede yüksek hazırlık durumuna geçildi.

Rusya'da korkutan deprem! Bölgede yüksek hazırlık durumuna geçildi...

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün, Altay bölgesindeki Koş-Agaç köyünün 27 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANDI

Açıklamada, "Deprem 6,4 büyüklüğünde, 5 kilometre derinlikte yaşandı." ifadesi kullanıldı.

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Altay Bölge Valisi Andrey Turçak ise Telegram kanalından yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede yüksek hazırlık durumuna geçildiğini kaydetti.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Bazı yerleşim yerlerinde ve okullarda, dersler ile etkinliklerin iptal edildiğini aktaran Turçak, ilk belirlemelere göre depremde, can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
deprem Rusya
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