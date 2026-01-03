Rusya'dan ABD'ye Maduro çağrısı

Bakanlıktan, ABD'nin Venezuela saldırısıyla ilgili yapılan yeni açıklamada, Maduro ve eşinin ABD'de tutulduğuna dair haberlerin teyit edildiği hatırlatıldı.

"SERBEST BIRAKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ABD ile Venezuela arasında mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için koşullar yaratılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Şiddetle Amerikan yönetimini halihazırdaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını ve eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı ilk iki açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını kınamış ve Maduro ile eşinin durumunun açıklığa kavuşturulmasını talep etmişti.