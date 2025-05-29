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Rusya'dan Avrupa'ya 'uzun menzilli silah' tepkisi: "Kaldırdınız mı kaldırmadınız mı? Yanıtımız hazır"

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı silahlara yönelik menzil kısıtlamasının kaldırılmasına verecekleri yanıtın hazır olduğunu söyledi. Şoygu, "Kaldırdınız mı kaldırmadınız mı? Bu konudaki tepkimize gelecek olursak, inanın, buna karşılık olarak bizim de kaldıracağımız şey var, yanıtımız hazır." dedi.

Rusya'dan Avrupa'ya 'uzun menzilli silah' tepkisi: "Kaldırdınız mı kaldırmadınız mı? Yanıtımız hazır"

Şoygu, başkent Moskova’da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Şoygu, buna karşılık verebileceklerine işaret etti. Şoygu, şöyle konuştu:

"Kaldırdık, sonra kaldırmadık, sonra daha önceden kaldırdık dediler. Kaldırdınız mı kaldırmadınız mı? Bu konudaki tepkimize gelecek olursak, inanın, buna karşılık olarak bizim de kaldıracağımız şey var, yanıtımız hazır."

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"KUZEY KORE İLE İLİŞKİLERİMİZ KAPSAMLI ORTAKLI ANLAŞMASIYLA GÜÇLENDİ"

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinen Şoygu, bu ilişkilerin, geçen yıl kapsamlı ortaklık anlaşmasının imzalanmasıyla daha da güçlendiğini söyledi.

Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, bu anlaşma kapsamında Kuzey Kore askerlerinin, geçen yıl Kursk bölgesine giren Ukrayna ordusu ile çatışmalarda yer aldığına dikkati çekti.

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ AÇIKLAMIŞTI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya ve Ukrayna savunma bakanlarının, ortak üretilecek uzun menzilli silah sistemlerine ilişkin mutabakat zaptı imzalayacağını söylemişti.

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Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Merz, ülkesinin Ukrayna'ya uzun menzilli silahların tedariki konusunda yardım edeceğine işaret ederek, "Menzil kısıtlaması olmayacak. Ukrayna kendini tam olarak savunabilecek, kendi toprakları dışındaki askeri hedeflere karşı da." ifadelerini kullanmıştı.

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Merz, bunun iki ülke arasında yeni bir işbirliğinin başlangıcı olacağının altını çizerek, "Uzun menzilli silahlara imkan vermek istiyoruz. Ortak üretime de imkan vermek istiyoruz. Kamuoyunda ayrıntıları konuşmayacağız, işbirliğini yoğunlaştıracağız. Ancak her şeyden önce, Ukrayna ordusunu ülkeyi başarılı bir şekilde savunmasını gerçekten sağlayacak tüm yeteneklerle donatmak için çaba sarf edeceğiz." diye konuşmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna füze
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