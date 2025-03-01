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  4. Rusya'dan çarpıcı iddia: Zelenskiy-Trump tartışması sırasında Ukrayna TürkAkım boru hattına saldırdı

Rusya'dan çarpıcı iddia: Zelenskiy-Trump tartışması sırasında Ukrayna TürkAkım boru hattına saldırdı

01.03.2025 15:11
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tam gaz devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ait insansız hava araçları (İHA) TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan istasyona saldırdığını duyurdu. Saldırının Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'deki Donald Trump ziyareti sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Rusya'dan çarpıcı iddia: Zelenskiy-Trump tartışması sırasında Ukrayna TürkAkım boru hattına saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında, dün gece Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

türkakımtürkakım

HERHANGİ BİR ZARARA UĞRAMADI

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde sürdüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın aynı istasyona 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu duyurulmuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna İHA saldırı trump zelenskiy
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