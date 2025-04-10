HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'dan e-Vize kararı! Ülkede kalış süresi artırıldı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'ya elektronik vizeyle (e-Vize) gelen yabancı uyrukluların, ülkede kalma süresinin 16'dan 30 güne çıkarıldığını bildirdi.

Rusya'dan e-Vize kararı! Ülkede kalış süresi artırıldı

Mişustin, başkent Moskova'da hükümetle yaptığı toplantıda, e-Vize sistemine dair açıklamalarda bulundu.

İki yıldır 64 ülke vatandaşının Rusya'yı e-Vize ile ziyaret edebildiğini dile getiren Mişustin, bu sürede e-Vize'den milyondan fazla kişinin yararlandığını belirtti. Mişustin, "E-Vize ile ülkede kalma süresinin artırılmasıyla ilgili mevzuatta değişiklik yapılacak. Bu süre 16 gün yerine 30 gün olacak." dedi.

thumbs_b_c_0c2ce08329f87b9b2e01c61d604c1469

E-Vize'nin geçerlilik süresinin 60 yerine 120 gün olacağı bilgisini paylaşan Mişustin, bunun, yabancı uyruklu vatandaşların Rusya'yı daha fazla gezmelerini sağlayacağını söyledi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma
Kış geri geldi, Ardahan beyaza büründüKış geri geldi, Ardahan beyaza büründü

Anahtar Kelimeler:
Vize Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den yeni Çin kararı! Yüzde 145'e çıkarıldı

ABD'den yeni Çin kararı! Yüzde 145'e çıkarıldı

Trump'ın Çin'e açtığı ekonomik savaş Apple'ı zora sokacak

Trump'ın Çin'e açtığı ekonomik savaş Apple'ı zora sokacak

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak ile ilgili skandal sözler: 'Hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak ile ilgili skandal sözler: 'Hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu

Yer: Esenyurt... Polis ile sürücü arasındaki tartışma gündem oldu! "Zaten kafam bozuk, senin kafana sıkarım"

Yer: Esenyurt... Polis ile sürücü arasındaki tartışma gündem oldu! "Zaten kafam bozuk, senin kafana sıkarım"

Berkay Gezgin de aralarında olduğu 102 genç için tahliye

Berkay Gezgin de aralarında olduğu 102 genç için tahliye

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.