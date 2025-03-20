Rusya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'Rusya diğer devletlerin...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyada da gündem oldu. Pek çok ülkeden gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Türkiye'de başlayan protestolarla ilgili gelen bir soruya ’’Rusya diğer devletlerin iç işlerine asla karışmaz’’ cevabını verdi.

"Rusya diğer devletlerin iç işlerine asla karışmaz" diyen Peskov sözlerini, "Her zaman şunu söyledik: Başkalarının bize nasıl yaşamamız gerektiğini söylemesinden hoşlanmıyoruz ve asla başka bir ülkenin iç işlerine karışmıyoruz" diye sürdürdü.

"PUTİN, ERDOĞAN'IN DAVETİNİ KABUL ETTİ"

Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini kabul ettiğini ancak ikilinin görüşmesi için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Esasında Türkiye'deki görüşme geçen yıl gerçekleşecekti ancak taraflar her iki ülkede de seçim olduğunu öne sürerek görüşmeyi ileri tarihe ertelemişti.

ABD, EKREM İMAMOĞLU İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, basın toplantısının sonunda kendisine yöneltilen "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi İmamoğlu yolsuzluk ve teröre yardım etme soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız."