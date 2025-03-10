Rusya'dan iki İngiliz diplomat hakkında dikkat çeken karar

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki İngiliz diplomatın, Rusya'ya giriş izni alırken yanlış bilgiler verdiklerinin ve İngiltere istihbaratına çalıştıklarının tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisinin Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, “Büyükelçiye diplomatların Rus yasalarını ihlal ettiklerine dair bilgi verildi. Moskova, bildirilmeyen İngiliz istihbarat çalışanlarının faaliyetlerine müsamaha göstermeyecek, ulusal güvenlik çıkarlarına uygun şekilde hareket edecek. İngiliz vatandaşlarına, Rus vizesi için başvuruda bulunduğunda doğru ve eksiksiz bilgiler vermelerini tavsiye ediyoruz. Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde Rus tarafı, gerekli şekilde yanıt verecek” ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır