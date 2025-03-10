HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan iki İngiliz diplomat hakkında dikkat çeken karar

Rusya'dan iki İngiliz diplomat hakkında dikkat çeken karar

10.03.2025 13:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki İngiliz diplomatın yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle akreditasyonlarının kaldırıldığını duyurdu.

Rusya'dan iki İngiliz diplomat hakkında dikkat çeken karar

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki İngiliz diplomatın, Rusya'ya giriş izni alırken yanlış bilgiler verdiklerinin ve İngiltere istihbaratına çalıştıklarının tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisinin Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, “Büyükelçiye diplomatların Rus yasalarını ihlal ettiklerine dair bilgi verildi. Moskova, bildirilmeyen İngiliz istihbarat çalışanlarının faaliyetlerine müsamaha göstermeyecek, ulusal güvenlik çıkarlarına uygun şekilde hareket edecek. İngiliz vatandaşlarına, Rus vizesi için başvuruda bulunduğunda doğru ve eksiksiz bilgiler vermelerini tavsiye ediyoruz. Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde Rus tarafı, gerekli şekilde yanıt verecek” ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Düzce’de 30 bin kişi sorgulandı 27 kişi tutuklandıDüzce’de 30 bin kişi sorgulandı 27 kişi tutuklandı
Otomobil alev aldı, 7 araca birden çarptıOtomobil alev aldı, 7 araca birden çarptı
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün akşam maçı izleyen Galatasaray taraftarının düşündüklerini canlı yayında anlattı: Okan Hoca değil, yönetim oynatmıyor!

Dün akşam maçı izleyen Galatasaray taraftarının düşündüklerini canlı yayında anlattı: Okan Hoca değil, yönetim oynatmıyor!

4 bin TL konuşulurken çarpıcı çıkış 'Daha fazla' deyince sunucu şaşırdı!

4 bin TL konuşulurken çarpıcı çıkış 'Daha fazla' deyince sunucu şaşırdı!

Henüz 18 yaşındaydı... Berke'yi İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin sebebi kahretti...

Henüz 18 yaşındaydı... Berke'yi İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin sebebi kahretti...

Esenyurt’ta şoke eden uyuşturucu satışı! Resmen kapış kapış aldılar…

Esenyurt’ta şoke eden uyuşturucu satışı! Resmen kapış kapış aldılar…

CHP'li Enginyurt'tan çok ağır sözler: "Ulan şerefsiz köpek"

CHP'li Enginyurt'tan çok ağır sözler: "Ulan şerefsiz köpek"

2 aylık eşini canice öldürdü, arkadaşına itiraf etti

2 aylık eşini canice öldürdü, arkadaşına itiraf etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.