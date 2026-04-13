Rusya'dan, krize neden olan uranyumla ilgili teklif: "Teslim alabiliriz"

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin tıkanmasındaki en önemli başlıklardan biri olan zenginleştirilmiş uranyumla ilgili Rusya'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kremlin, ABD ile olası bir anlaşma kapsamında, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim almaya hazır olduklarını açıkladı.

Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İran yönetimi Pakistan'da bir araya gelmiş 21 saatlik müzakere gerçekleştirmişti. Görüşmelerden sonuç çıkmadı ve dünyanın beklediği kalıcı ateşkes haberi gelmedi.

Anlaşma sağlanamamasının en önemli başlıklarından biri de zenginleştirilmiş uranyum yönündeki fikir ayrılıkları oldu. Rusya'dan uranyumla ilgili olarak gündem olacak bir çıkış geldi.

"URANYUM TEKLİFİ HEM ABD'YE HEM DE BÖLGE ÜLKELERİNE İLETİLDİ"

Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı krizine dair de açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran'a ait zenginleştirilmiş uranyumunun kendilerinin teslim alabileceğine dair teklifiyle ilgili konuşarak, "Bu teklif Başkan Putin tarafından hem ABD'ye hem de bölge ülkelerine iletildi. Ancak bu teklif ilgi görmedi. Teklif güncelliğini koruyor" dedi.

'ABLUKA' AÇIKLAMASI: "AYRINTILAR HALA BELİRSİZ"

İran ile ABD arasında başlayan müzakerelerden sonuç çıkmamasından sonra ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almasını da değerlendiren Peskov, "Buradaki durumla ilgili ayrıntılar hala belirsiz. Bu nedenle yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İran Rusya Uranyum abd
