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Rusya'dan Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunu kapatma kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunun kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Polonya Dışişleri Bakanlığı ise karara "uygun bir şekilde karşılık verileceğini" belirtti.

Rusya'dan Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunu kapatma kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'daki Polonya maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı ifade edildi. Görüşmede Polonya'nın geçtiğimiz mayıs ayında Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı hatırlatılarak, Rus tarafının 29 Ağustos'tan itibaren Kaliningrad'daki Polonya Başkonsolosluğu'nun kapatılması kararı aldığı ifade edildi. Rusya'nın adımının Polonya'nın "haksız ve düşmanca eylemlerinden" kaynaklandığı belirtilerek, Rusya'ya yönelik hiçbir düşmanca saldırının karşılıksız kalmayacağı vurgulandı.

Rusya dan Polonya nın Kaliningrad Başkonsolosluğunu kapatma kararı 1

POLONYA'DAN TEPKİ

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kaliningrad'daki Polonya Konsolosluğunu kapatma kararının "haksız" bir karar olduğunu ifade etti. Wronski, "Polonya, Rusya'nın aksine sabotaj, siber saldırı veya Rus devletine karşı eylemde bulunmuyor" dedi. Wronski, Polonya'nın karara "uygun bir şekilde karşılık vereceğini" belirtti.

NE OLMUŞTU?

Polonya yönetimi, geçtiğimiz yıl başkent Varşova'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangından Rus istihbarat birimlerini sorumlu tutmuş, mayıs ayında Krakow şehrindeki Rus konsolosluğunun kapatılması kararını almıştı. Rusya ise yangında herhangi bir rolü olduğunu reddetmişti. 12 Mayıs 2024'te "Marywilska 44" adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında binden fazla dükkan küle dönmüş, ancak yaralanan olmamıştı.

(İHA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Konsolos Polonya Rusya
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