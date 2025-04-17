Rusya'dan Taliban kararı! Yasak askıya alındı

Yüksek Mahkeme, Rusya Başsavcılığının talebi üzerine başkent Moskova'da toplandı. Basına kapalı oturumda Taliban’ın Rusya’daki faaliyetlerine getirilen yasağın askıya alınması kararlaştırıldı.
Alınan kararın, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) "terör" listesinde değişiklik yapması için iletileceği bildirildi.
Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024’te Taliban’ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamıştı.
Kaynak: AA
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