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Rusya'dan Taliban kararı! Yasak askıya alındı

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Taliban’ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yasağın askıya alınmasına karar verdi.

Rusya'dan Taliban kararı! Yasak askıya alındı

Yüksek Mahkeme, Rusya Başsavcılığının talebi üzerine başkent Moskova'da toplandı. Basına kapalı oturumda Taliban’ın Rusya’daki faaliyetlerine getirilen yasağın askıya alınması kararlaştırıldı.

Alınan kararın, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) "terör" listesinde değişiklik yapması için iletileceği bildirildi.

2003'TE TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNE EKLENMİŞTİ

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024’te Taliban’ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Taliban
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