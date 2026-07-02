Rusya'dan tedirgin eden sözler: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Finlandiya'nın soğuk savaş yıllarından beri yürürlükte olan nükleer silah barındırma yasağını iptal etmesinin yankıları sürüyor. Finlandiya parlamentosu, ülkenin 2023'te ittifaka katılmasının ardından NATO'nun caydırıcılık politikasına uyum sağlaması amacıyla nükleer silahlara yönelik kapsamlı yasağı kaldırmıştı.

FİNLANDİYA NÜKLEER BULUNDURMA YASAĞINI KALDIRDI, RUSYA'DAN İLK TEHDİT GELDİ

Finlandiya'nın bu adımının ardından sınır komşusu Rusya'dan tehdit niteliğinde bir yorum geldi. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla, Finlandiya'nın artık Rusya'nın nükleer hedef listesine girdiğini belirtti.

"ARTIK RUSYA'NIN NÜKLEER HEDEF LİSTESİNDELER"

Medvedev, şu ifadeleri kullandı;

"Finlandiya nükleer silah barındırma yasağını kaldırdı. Bu, Finler için neyi değiştiriyor? Tek bir küçük şeyi değiştiriyor: Ülkeleri artık Rusya'nın nükleer hedef listesinde. Sevinç gözyaşları, Finlandiya, zirve güvenliğe ulaştın!"

Finland has lifted its ban on hosting nuclear weapons. What does that change for the Finns? Just one minor thing: their country is now on Russia's nuclear target list. Rejoice, Finland, you’ve reached peak security! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 2, 2026

FİNLANDİYA SOĞUK SAVAŞ YILLARINDAN BERİ OLAN NÜKLEER YASAĞI KALDIRMIŞTI

Finlandiya, Soğuk Savaş döneminden beri yürürlükte olan nükleer silah bulundurma ve ülkeye sokma yasağını 1 Temmuz 2026 itibarıyla kaldırarak nükleer maddelerin ülkeye getirilmesinin önünü açmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve NATO üyeliği sürecinin ardından gelen bu yasal değişiklik, Finlandiya'nın ittifakın savunma politikalarına tam entegrasyonunu sağlamayı hedefledikleri yönünde değerlendirilmişti.