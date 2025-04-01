HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Rusya'dan Ukrayna açıklaması

01.04.2025 16:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin, ABD ile temaslarını sürdürdüklerini belirterek, "Ukrayna meselesiyle ilgili konular çok karmaşık. Bu ek çaba gerektiriyor." dedi.

Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa Rus petrolüne ikincil tarifeler getireceği" uyarısını değerlendiren Peskov, "Amerikan tarafıyla temasları sürdürüyoruz. Ukrayna meselesiyle ilgili konular çok karmaşık. Bu ek çaba gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİ BOZMAYI TERCİH ETTİ"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın "Rusya ile ilişkileri yeniden kurmak için hazırlıklı olunması gerektiği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

"Rusya, özellikle komşu ülkelerle ilişkileri hiçbir zaman bozma niyetinde olmadı. Rusya, karşılıklı saygıya dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesinden yana. Bu Finlandiya için de geçerli. Aramızda hiçbir sorun yaşanmadı, faydalı işbirliği vardı. İki ülke şirketleri bu işbirliğinden fayda sağlıyordu. Hem Finlandiya hem de İsveç, ilişkileri bozmayı tercih etti. Şimdi NATO askeri altyapısını kendi topraklarına çekiyorlar."

Sözcü Peskov, Rusya'nın söz konusu ülkelerle ilişkileri iyileştirmeye açık olduğunu belirtti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kuyumcuda altın bakan şahıs kaşla göz arasında 100 bin TL'lik altın bilekliği cebine attıKuyumcuda altın bakan şahıs kaşla göz arasında 100 bin TL'lik altın bilekliği cebine attı
Karapınar’ı lodos vurduKarapınar’ı lodos vurdu
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Volkan Konak'a veda! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı...

Volkan Konak'a veda! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı...

DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

Türkiye'nin turizm cenneti savaş alanına döndü

Türkiye'nin turizm cenneti savaş alanına döndü

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.