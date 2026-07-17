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Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri amaçlarla kullanılan limanlarına ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

5 GEMİ VURULDU

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlarına ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Ukrayna ordusu için yük sevkiyatının yapıldığı Nikolayev Limanı’nda 4 kuru yük gemisi, Yujnıy Limanı’nda kuru yük gemisi, Odessa Limanı’nda yakıt ve yağ tankları vuruldu.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıların yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı. Bakanlık, gece de Odessa’daki limanları vurduklarını bildirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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