Rusya'dan Ukrayna açıklaması! Lavrov tarih verip duyurdu: İstanbul kararı

Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz günlerde İstanbul'da barış görüşmeleri gerçekleştirilmişti. Zirve sonucunda esir takası anlaşmasına varılmıştı.

RUSYA'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI

Rus heyeti bugün yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya 2. tur müzakere görüşmelerin tarih ve yer teklifinde bulunduk" açıklamasını yaptı.

LAVROV TARİH VERİP DUYURDU! İSTANBUL KARARI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise konuya ilişkin açıklamasında "Ukrayna’ya müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettik" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Lavrov açıklamasının devamında Ukrayna ile barış görüşmelerindeki katkılarından ötürü Türkiye'ye teşekkür ederek, "Platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum"