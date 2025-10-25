HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rus ordusu, balistik füzeyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivil altyapıyı vurdu. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların ardından yangın çıktı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, "Mühimmat yok, askeri üretim yok. Rus teröristler sivil ve yerleşim altyapımızı balistik füzelerle vuruyor.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ"

Gördüğümüz tek şey saf terör" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehirlerimizi koruyabilmek için Patriot sistemlerine tam da bu tür saldırılar nedeniyle özel önem veriyoruz. İlgili kabiliyete sahip ortakların, son günlerde tartıştıklarımızı uygulaması kritik önem taşıyor. Hiçbir ülke böyle bir kötülük karşısında yalnız bırakılmamalı. İş birliğimizi sürdürmeliyiz. Her şey mümkün. Ortaklarımız gerekli sistemlere sahip ve Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olabilir. ABD, Avrupa ve G7 ülkeleri, bu tür saldırıların artık can güvenliğini tehdit etmemesini sağlayabilir. Rusya'nın balistik saldırılarına, can güvenliğini korumak için gerçek bir iş birliği içinde olan güçlü ülkelerin tepkisi ile karşılık verilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHAKaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne’de yağ fabrikasında patlamaEdirne’de yağ fabrikasında patlama
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında açıklamaİlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.