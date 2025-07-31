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Rusya depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oran verdi, ihtimaller arasındaki fayları bile açıkladı…

Rusya’daki büyük deprem tüm dünyayı tedirgin ederken depremin Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Rusya’daki 8.8 büyüklüğündeki depremin dünya ekseninde kayma yaratabileceğini belirterek bu durumun Türkiye’yi de yüzde 3 oranında etkileyebileceğini açıkladı. Ercan özellikle Kuzey Anadolu fay hattına dikkat çekti.

Rusya depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oran verdi, ihtimaller arasındaki fayları bile açıkladı…

Rusya depremi Türkiye’yi etkiler mi? Üç kıtanın kesişim noktasında meydana gelen deprem, dünyayı sarsarken depremin yarattığı endişe tüm dünyada da tartışma konusu oldu. Kamçatka'daki deprem tarihin en büyüklerinden biri olarak kayda geçti. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin Türkiye'yi yüzde 3 oranında etkileyebileceğini belirtip Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti.

8,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkede tsunami alarmı verildi. Depremin büyüklüğü, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depremleriyle kıyaslandığında 32 kat daha güçlüydü.

Deprem bölgesi ve çevresinde önümüzdeki günlerde 7,8-8 büyüklüğünde artçılar bekleniyor.

Rusya depremi Türkiye yi etkiler mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oran verdi, ihtimaller arasındaki fayları bile açıkladı… 1

Jeofizik uzmanlarına göre böyle büyük bir deprem, komşu fayları da tetikleyebilir.

RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Star Ana Haber’de yer alan habere göre; Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yüzde 3 ihtimalle verip Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti.

Depremle birlikte dünyanın ekseninin değişmiş olabileceğine dikkat çeken Ercan, "Yüzde 3 oranında Türkiye'yi etkileyebilir." dedi.

Bu alan içinde bir hafta ile 15 gün içerisinde artçı depremlerin olabileceğine de dikkat çeken Ercan, "Artçı depremler deniz içinde çöküntü yaratırsa süpürtü dalgaları yaratabilir." diye konuştu.

Ercan, "Bu yüzde 3'ün yüzde 52 oranında Kuzey Anadolu Fayı'nda, yüzde 32 oranında Batı Anadolu kırıkları üzerinde ve yüzde 13 oranında Doğu Anadolu kırığı üzerinde olabilecek depremlerdir." açıklamasında bulundu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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