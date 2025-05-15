HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı

Dünya Ukrayna ile Rusya heyetleri arasındaki İstanbul'daki görüşmelere odaklanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir ismi kızağa çekti. Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Buna göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan ve Pakistan ateşkesi uzatıldıHindistan ve Pakistan ateşkesi uzatıldı
CHP'li Ağbaba'dan Diyanet'e 'çiftlik' eleştirisiCHP'li Ağbaba'dan Diyanet'e 'çiftlik' eleştirisi

Anahtar Kelimeler:
putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Dehşet anları ortaya çıktı; yaralı halde metrelerce koştu

Dehşet anları ortaya çıktı; yaralı halde metrelerce koştu

Erdoğan: "Üniter yapı tartışma konusu değil"

Erdoğan: "Üniter yapı tartışma konusu değil"

İYİ Partili Turhan Çömez: "Şu an kapalı kapılar ardında pazarlıklar var aylardır sürüyor"

İYİ Partili Turhan Çömez: "Şu an kapalı kapılar ardında pazarlıklar var aylardır sürüyor"

MEB tatil tarihlerini açıkladı...

MEB tatil tarihlerini açıkladı...

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.