Rusya Devlet Başkanı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Buna göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır