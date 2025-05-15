Rusya Devlet Başkanı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Dünya Ukrayna ile Rusya heyetleri arasındaki İstanbul'daki görüşmelere odaklanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir ismi kızağa çekti. Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
15.05.2025 21:12
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Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.
Buna göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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