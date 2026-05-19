HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin resmi ziyaret için Pekin'e ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin resmi ziyaret için Pekin'e ulaştı

Çin'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, havalimanında Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

Rus liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkati çekiyor. ABD Başkanı, 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Bu, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Ziyarette tarafların ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin'de sağanak etkili oldu! Aralık Köyü Deresi taştıArtvin'de sağanak etkili oldu! Aralık Köyü Deresi taştı
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptıTürk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Anahtar Kelimeler:
putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Reha Muhtar'ın son görüntüsü konuşuluyor! Yorum yağdı

Reha Muhtar'ın son görüntüsü konuşuluyor! Yorum yağdı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Sağlık raporlarında yeni dönem: e-Nabız üzerinden başlatılacak

Sağlık raporlarında yeni dönem: e-Nabız üzerinden başlatılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.