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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama! "İsrail'in saldırıları, uluslararası güvenliğe kabul edilemez tehditler oluşturuyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in İran’a saldırılarının uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve dünyayı nükleer felakete sürüklediğini bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama! "İsrail'in saldırıları, uluslararası güvenliğe kabul edilemez tehditler oluşturuyor"
Begüm Özkaynak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik yoğun saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasının, öncelikle İsrail, İran, komşu ülkeler ve tüm bölge için ciddi riskler doğurduğu” belirtildi. Ayrıca, Batılı ülkelerin İsrail’in yıkıcı eylemlerine destek verdiği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) kendi görüşlerini dayattığı ifade edildi. Açıklamada, “Batı’nın, küresel nükleer yayılmayı önleme rejimini manipüle ederek, bunu uygun görmediği ülkelerle siyasi hesaplaşma aracı olarak kullanma çabaları uluslararası topluma ağır bir bedel ödetiyor. Bu kabul edilemez” denildi.

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"RUSYA, İSRAİL YÖNETİMİNİ SAĞDUYUYA DÖNMEYE ÇAĞIRIYOR"

İsrail’in İran’a yönelik eylemlerinin kınandığı açıklamada, “İsrail’in İran’daki barışçıl nükleer tesislere düzenlediği sürekli ve yoğun saldırılar uluslararası hukuk açısından yasa dışıdır. Bu saldırılar, uluslararası güvenliğe yönelik kabul edilemez tehditler oluşturmakta ve dünyayı, sonuçları İsrail dahil her yerde hissedilecek bir nükleer felakete sürüklemektedir. Rusya, İsrail yönetimini sağduyuya dönmeye ve UAEA denetimindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, UAEA’nın en kısa sürede İran’daki nükleer enerji tesislerinde meydana gelen zararlara ilişkin tarafsız bir değerlendirme yapması gerektiğinin de altı çizildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Rusya savaş
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