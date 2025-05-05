HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya gerginlikten endişeli: "Yakından takip ediyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Rusya gerginlikten endişeli: "Yakından takip ediyoruz"

Peskov, başkent Moskova'da, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gelişmeleri gazetecilere değerlendirdi.

İki ülkeyle de ilişkilere değer verdiklerine işaret eden Peskov, "Sınırlarında artan tansiyon nedeniyle kesinlikle endişe duyuyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Dmitriy Peskov, Hindistan'ın Rusya için stratejik ortak ve Pakistan'ın da birçok alanda ortak konumunda bulunduğunu vurgulayarak, iki ülkenin gerginliği azaltma konusunda çözüm bulmasını umduklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel'e saldırıda yeni gelişme! Pansiyon sahibi de gözaltına alındıÖzel'e saldırıda yeni gelişme! Pansiyon sahibi de gözaltına alındı
Netanyahu’nun Azerbaycan ziyareti Türkiye engeline takıldıNetanyahu’nun Azerbaycan ziyareti Türkiye engeline takıldı

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Silikon iddiası

Göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Silikon iddiası

2. konuta 1 milyon 750 bin TL kredi! 'Yarısı Bizden'de detaylar belli oldu

2. konuta 1 milyon 750 bin TL kredi! 'Yarısı Bizden'de detaylar belli oldu

İmamoğlu için ortak bildiri!

İmamoğlu için ortak bildiri!

'Patlamış mısır akciğeri' tehlikesi!

'Patlamış mısır akciğeri' tehlikesi!

İmamoğlu'nu isyan ettirdi: "Aldığım nefesi biliyorsunuz!"

İmamoğlu'nu isyan ettirdi: "Aldığım nefesi biliyorsunuz!"

Sıcaklık rekoru gelebilir: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa...

Sıcaklık rekoru gelebilir: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.