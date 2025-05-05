Rusya gerginlikten endişeli: "Yakından takip ediyoruz"

Peskov, başkent Moskova'da, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gelişmeleri gazetecilere değerlendirdi.

İki ülkeyle de ilişkilere değer verdiklerine işaret eden Peskov, "Sınırlarında artan tansiyon nedeniyle kesinlikle endişe duyuyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Dmitriy Peskov, Hindistan'ın Rusya için stratejik ortak ve Pakistan'ın da birçok alanda ortak konumunda bulunduğunu vurgulayarak, iki ülkenin gerginliği azaltma konusunda çözüm bulmasını umduklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır