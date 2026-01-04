Rusya Güvenlik Konseyi'nden Trump açıklaması: "Yasa dışı ancak tutarlı"

Medvedev, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu askeri operasyonunu Rus haber ajansı TASS’a değerlendirdi.

"TRUMP BUNU GİZLEMİYOR"

ABD’nin, Rusya’nın bazı eylemlerini eleştirme hakkını kaybettiğini vurgulayan Medvedev, “Maduro, mevcut ABD yönetiminin asıl amacının petrol ve diğer madenleri yağmalamak olduğunu defalarca söylemişti. Trump da zaten bunu gizlemiyor.” dedi.

"SAVUNMADA ÇOK KATILAR"

Medvedev, ABD’nin başka ülkelerin kaynaklarını sürekli hedeflediğine işaret ederek, “Trump'ın davranışının bariz bir şekilde yasa dışı olmasına rağmen tutarlı olduğunu inkar edemezsiniz. O ve ekibi, ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunmada çok katılar.” ifadelerini kullandı.Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır