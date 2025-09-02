HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan ile S-400 hava savunma sistemlerinin ilave sevkiyatını müzakere ettiklerini açıkladı.

Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz

Rus haber ajansı TASS’ta Şugayev’in açıklamalarına yer verildi.

Hindistan’ın S-400 sistemlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirten Şugayev, “Bu alanda işbirliğimizi genişletmek için bir fırsat var. Bu da yeni sevkiyat anlamına geliyor. Şu anda bunun müzakere aşamasındayız.” dedi.

Hindistan Savunma Bakanlığından 27 Haziran’da yapılan açıklamada, Rus yetkililer ile S-400 sevkiyatının yanı sıra Su-30 tipi savaş uçağı sevkiyatının ele alındığı bildirilmişti.

Rusya, Hindistan ile geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında ilk parti S-400 sevkiyatına 2021’de başlamıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu askerlere seslendi: "Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli"Netanyahu askerlere seslendi: "Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli"
Pakistan'da terör saldırısı! 6 ölü, 29 yaralıPakistan'da terör saldırısı! 6 ölü, 29 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Hindistan rus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı

Dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı

İhraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi: "Bu kararı kabul etmiyorum"

İhraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi: "Bu kararı kabul etmiyorum"

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

G.Saray İlkay Gündoğan'ı açıkladı! işte maliyeti...

G.Saray İlkay Gündoğan'ı açıkladı! işte maliyeti...

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Trump'tan sert mesaj! "Ne olduğunu göreceksiniz"

Trump'tan sert mesaj! "Ne olduğunu göreceksiniz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.