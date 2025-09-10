HABER

Rusya İHA'ları Polonya hava sahasına girmişti! Trump'tan ilk açıklama geldi: "İşte başlıyoruz"

Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girmesi ve NATO uçakları tarafından düşürülmesi dünya tarafından yakından takip edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Trump, "İşte başlıyoruz" dedi.

Recep Demircan

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya ordusu tarafından düşürülmesinin ardından parlamentoyu bilgilendirmişti. Başbakan Donald Tusk, Polonya ordusunun Rus saldırısına ilişkin ilk sinyali dün yerel saatle 22.06'da aldığını, İHA'lar ile füzelerin sayısının oldukça fazla olması dolayısıyla bölgeye 2 F-16, 2 F-35 uçağı, aralarında Black Hawk'ın da yer aldığı helikopterlerin gönderildiğini aktarmıştı.

Polonya hava sahasının Rus İHA'ları tarafından ilk olarak 23.30'da ihlal edildiğini bildiren Donald Tusk, gece boyunca toplamda 19 ihlalin gerçekleştiğini söylemişti. Son ihlalin 06.30'da gerçekleştiğini ifade eden Donald Tusk, son İHA'nın ise 06.45'te düşürüldüğünü aktarmıştı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişme sonrası Batı ayağa kalkarken Rusya yaptığı açıklamada Polonya'nın hedef alınmadığını belirtmişti.

TRUMP: "İŞTE BAŞLIYORUZ"

ABD Başkanı Trump'tan da konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Trump açıklamasında "İşte başlıyoruz" dedi.

