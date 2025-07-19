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Rusya İstanbul demişti! Ukrayna'dan açıklama: Gelecek haftayı işaret ettiler

Rusya, İstanbul'da Ukrayna ile görüşmeye açık olduğunu ifade etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti.

Rusya İstanbul demişti! Ukrayna'dan açıklama: Gelecek haftayı işaret ettiler
Recep Demircan

Rusya ve Ukrayna arasında savaşın bitirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da yapılan 2 görüşme sonrası savaş bitiyor mu soruları akla gelmişti.

Rusya İstanbul demişti! Ukrayna dan açıklama: Gelecek haftayı işaret ettiler 1

ABD'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

İkinci görüşme sonrası Rusya tarafından adım gelmemesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, 50 gün süre vermişti. Bu süre zarfında bir gelişme olmaması durumunda Rusya'ya ağır yaptırımların uygulanacağı açıklanmıştı.

Rusya İstanbul demişti! Ukrayna dan açıklama: Gelecek haftayı işaret ettiler 2

İSTANBUL İŞARET EDİLDİ

Rusya, Trump'ın açıklaması sonrasında üçüncü görüşme için yeniden İstanbul'u işaret etmişti.

Rusya İstanbul demişti! Ukrayna dan açıklama: Gelecek haftayı işaret ettiler 3

UKRAYNA TARİH VERDİ

Rusya'nın adımı sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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