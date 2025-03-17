Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!

Rusya-Ukrayna savaşında barış kenara dursun, tansiyon her geçen gün bölgeye yayılmaya devam ediyor. Avrupa'nın Ukrayna'nın yanındaki tutumu Rusya'yı daha da saldırgan hale getirirken, İngiltere'den çarpıcı bir açıklama geldi.

30'DAN FAZLA ÜLKE ASKER GÖNDERECEK

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, basına yaptığı açıklamada, 20 Mart Perşembe günü Batılı askeri yetkililerin Ukrayna'yı ele almak üzere İngiltere'de bir araya geleceklerini hatırlattı.

Sözcü, askeri yetkililerin, Rusya-Ukrayna arasında barış anlaşmasına varılması halinde, Ukrayna'yı korumaya yönelik barış gücünün parçası olarak bir sonraki "operasyonel aşamayı" görüşeceklerini söyledi.

Ayrıca, 30'dan fazla ülkenin Ukrayna'yı desteklemek üzere "Gönüllüler Koalisyonu"na dahil olmasının beklendiğini dile getiren Sözcü, bu ülkelerin önemli kısmının barış gücü askeri sağlayacağının altını çizdi.

Sözcü, "(Ülkelerin) Katkı kapasiteleri değişecektir ancak bu önemli sayıda ülkenin asker sağladığı önemli güç olacak." ifadesini kullandı.

UKRAYNA İÇİN ASKERİ PLANDA 'OPERASYONEL AŞAMAYA' GEÇİLİYOR

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 Mart'ta Ukrayna konulu liderler zirvesi düzenlenmiş, ancak toplantı sonucunda hiçbir sonuç bildirgesi açıklanmamıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya bir koalisyon gönderme konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Bu zirvenin sonrası Batılı 26 ülkenin lideri, 15 Mart'ta da yine İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi toplantıda Ukrayna konusunu masaya yatırmıştı.

Ukrayna'da barışın görüşüldüğü toplantıda NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın yanı sıra Avrupa ülkeleri, Ukrayna, Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye ve Kanada'dan katılımcılar bir araya gelmişti. Toplantı yine İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.

İngiltere Başbakanı Starmer, bu çevrim içi toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da olası barış anlaşmasının "operasyonel askeri aşamasını" ele almak üzere Batılı askeri yetkililerin 20 Mart Perşembe günü İngiltere'de bir araya geleceklerini duyurmuştu.

RUSYA KARŞI ÇIKMIŞTI

Rusya yaptığı açıklamada barış gücü kapsamında NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması kararına karşı çıkmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır