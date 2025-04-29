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Rusya: "Kiev ile ön koşulsuz doğrudan müzakereden yanayız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan müzakerelere başlamaktan yana olduğunu bildirdi.

Rusya: "Kiev ile ön koşulsuz doğrudan müzakereden yanayız"
Begüm Özkaynak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında Rus basınına açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya'nın gelecek hafta hayata geçireceği geçici ateşkese karşı Ukrayna'nın derhal 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı hakkında konuştu. Lavrov, bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapı tesislerine yönelik 30 günlük ateşkes önerisine Moskova'nın tam olarak uyduğunu, Kiev'in ise uymadığını savundu. Bu süre içinde Ukrayna ordusu tarafından yapılan ihlallerin listesini Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdiğini söyleyen Lavrov, "Bu nedenle ateşkes çağrılarının bedelini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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"DERHAL ATEŞKES TALEP ETMEYE BAŞLADILAR”

Kiev'in bir süre önce ateşkese karşı çıktığını şimdi ise Ukrayna ordusunun pozisyonu nedeniyle derhal ateşkes çağrısı yaptığını aktaran Lavrov, "Sahada, çatışma hattında, Ukrayna rejiminin giderek daha aktif bir şekilde geri çekildiği bir ortamda, pozisyonlarını 180 derece değiştirdiler ve ön koşulsuz olarak derhal ateşkes talep etmeye başladılar” dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin başlatılmasından yana olduğunu vurgulayan Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilen önerimiz, ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin başlamasıdır” diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Müzakere Rusya
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