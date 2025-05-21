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Rusya'nın kalbi Moskova'ya İHA saldırısı! Uçuşlar durduruldu...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hala devam ederken Rusya Federal Havacılık Ajansı, başkent Moskova'ya düzenlenen İHA saldırıları nedeniyle bazı uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya'nın kalbi Moskova'ya İHA saldırısı! Uçuşlar durduruldu...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yıllardır devam ediyor. Uluslararası çabaları rağmen iki ülke arasında henüz barış sağlanabilmiş değil. Rusya'nın başkenti Moskova'ya Ukrayna tarafından İHA'larla saldırı düzenlendi.

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2 HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya), yapılan yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarındaki uçuşların, İHA saldırıları nedeniyle durdurulduğu kaydedildi.

39 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde İHA saldırıları nedeniyle mobil internetin kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna İHA
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