Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıdan acı haber! Sığınağa girmeyen Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti

Akyazı’dan aldığı yükü Ukrayna’nın Kiev kentine götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı.

3 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya’nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen tırında kalmayı tercih etti.

BOMBALARDAN KAÇAMADI

Bombardıman sırasında bulunduğu bölgeye bomba isabet etmesi neticesinde Bektaş hayatını kaybetti. Saldırıda Bektaş’la beraber 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Paylaşılan görüntülerde bombardıman sonrası tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.

ZELEKSKIY AÇIKLADI: "12 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 4 kişinin öldüğünü ve en az 40 kişinin yaralandığını bildirdi. Rus ordusunun bu saldırıda 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracını (İHA) kullandığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırıda özelikle başkent Kiev, Zaporijya, Sumi, Mikolayiv, Çenigiv ile Khmelnitski bölgelerinin hedef alındığını aktararak, ülke genelinde en az 40 kişinin yaralandığını vurguladı. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır