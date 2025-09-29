HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıdan acı haber! Sığınağa girmeyen Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna'nın çeşitli noktalarına hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e 12 saat boyunca düzenlenen hava saldırıları sırasında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş da hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıdan acı haber! Sığınağa girmeyen Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti

Akyazı’dan aldığı yükü Ukrayna’nın Kiev kentine götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı.

Rusya nın Kiev e düzenlediği saldırıdan acı haber! Sığınağa girmeyen Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti 1

3 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya’nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen tırında kalmayı tercih etti.

Rusya nın Kiev e düzenlediği saldırıdan acı haber! Sığınağa girmeyen Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti 2

BOMBALARDAN KAÇAMADI

Bombardıman sırasında bulunduğu bölgeye bomba isabet etmesi neticesinde Bektaş hayatını kaybetti. Saldırıda Bektaş’la beraber 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rusya nın Kiev e düzenlediği saldırıdan acı haber! Sığınağa girmeyen Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti 3

Paylaşılan görüntülerde bombardıman sonrası tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.

Rusya nın Kiev e düzenlediği saldırıdan acı haber! Sığınağa girmeyen Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti 4

ZELEKSKIY AÇIKLADI: "12 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 4 kişinin öldüğünü ve en az 40 kişinin yaralandığını bildirdi. Rus ordusunun bu saldırıda 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracını (İHA) kullandığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü." ifadesini kullandı.

Rusya nın Kiev e düzenlediği saldırıdan acı haber! Sığınağa girmeyen Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti 5

Zelenskiy, saldırıda özelikle başkent Kiev, Zaporijya, Sumi, Mikolayiv, Çenigiv ile Khmelnitski bölgelerinin hedef alındığını aktararak, ülke genelinde en az 40 kişinin yaralandığını vurguladı. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz"
Tanju Özcan kendisi duyurdu! Adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiTanju Özcan kendisi duyurdu! Adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.