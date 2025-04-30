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Rusya'nın müzakare çağrısına Ukrayna'dan yanıt! "Hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam sürerken iki taraftan da ateşkes konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Kremlin'in "Moskova doğrudan müzakerelere hazır" çağrısının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın 60 veya 90 günlük geçici ateşkese hazır olması durumunda, kendilerinin de buna hazır olacağını belirtti. Sybiha "Her türlü formatta barış müzakerelerine hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

Rusya'nın müzakare çağrısına Ukrayna'dan yanıt! "Hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz"

Sybiha, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik geçici ateşkesin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MÜZAKERELER BAŞLAYABİLİR"

Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünde, 8-11 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan ettiğini hatırlatan Sybiha şunları kaydetti:

"Ukrayna olarak Rusya'nın, sadece 'barışçıl popülizm' veya 9 Mayıs geçit töreni uğruna kısa süreli bir propaganda ateşkesine değil de zorlu bir barış yoluna gerçekten hazır olduğunu gördüğümüz anda, her türlü formatta barış müzakerelerine hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." Rusya'nın, en az 30 günlük ateşkesi kabul ederek barış müzakeresine katılmaya istekli olduğunu gösterebileceğini savunan Sybiha,"Rusya 60-90 günlük ateşkese hazırsa biz de hazırız." ifadelerini kullandı. Sybiha mesajında, "Ateş kesildiğinde, barışı getirecek herhangi bir formatta müzakereler başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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"MOSKOVA MÜZAKERELERE HAZIR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere hazır olduğunu belirterek, Kiev'den ise bu hususta açıklama duymadıklarını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sona ermesi amacıyla ABD'nin çabalarının başarılı olmasını umduklarını belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerilere açık olduğunu dile getirdi.

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Sözcü Peskov, "Washington'un bu süreçte hızlı bir şekilde başarıya ulaşmak istediğini anlıyoruz. Ancak aynı zamanda Ukrayna krizinin temel nedenlerinin bir gecede çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu anlıyoruz. Hesaba katılması gereken birçok nüans var." ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2025
30 Nisan 2025

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Putin'in Ukrayna ile herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere hazır olduğunu vurgulayan Peskov, bunun hala geçerli olduğunun altını çizdi.

Peskov, "(Bu konuda) maalesef Kiev'den henüz bir açıklama veya yorum duymadık. Dolayısıyla Kiev'in buna hazır olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

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Kiev’in bu süreci uzun vadeli ateşkes gibi bir çok ön koşulla organize etmeye çalıştığını kaydeden Peskov, bu durumun Putin'in tutumuyla çeliştiğine dikkati çekti.

Barış sürecinde çözüme taraf olması gereken ülkenin ABD değil, Ukrayna olması gerektiğine işaret eden Peskov, "Amerika ile değil, Ukrayna ile barış anlaşması imzalanmalı." diye konuştu.

Peskov, Amerika'nın bir anlaşmaya varmaya çalıştığını hatırlatarak, "ABD'ye olağanüstü çabalarından dolayı minnettarız." şeklinde konuştu.

Ayrıca Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılacağını teyit ederek, ziyaret için hazırlıkların yapıldığını sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna kremlin
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