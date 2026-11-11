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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Darçiyev aniden hayatını kaybetti! Ölüm sebebi bilinmiyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev bugün aniden yaşamını yitirdi. Açıklamada, Darçiyev'in ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Darçiyev aniden hayatını kaybetti! Ölüm sebebi bilinmiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Darçiyev'in bugün aniden yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, Darçiyev'in seçkin bir diplomat ve deneyimli bir yönetici olduğu vurgulanarak, "Üst düzey bir profesyonel ve ABD konusunda parlak bir uzman olan Darçiyev, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptı." ifadesi kullanıldı.

Darçiyev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, vefat eden diplomatın hatırasının daima yaşatılacağı belirtildi.

Rusya nın Washington Büyükelçisi Darçiyev aniden hayatını kaybetti! Ölüm sebebi bilinmiyor 1

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

Açıklamada, Darçiyev'in ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

Darçiyev, 14 Mayıs 1960'ta doğdu. Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden 1983'te mezun olan Darçiyev, 1992'de diplomatik kariyerine başladı.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliğinde çeşitli görevlerde bulunan Darçiyev, 2014-2021 yıllarında Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Darçiyev, 6 Mart 2025'te Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Amerika Birleşik Devletleri
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