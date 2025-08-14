HABER

Rusya o gazetecilerin topluluğunu "istenmeyen örgüt" ilan etti

Rusya Adalet Bakanlığı, Fransa merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu olan ve basın özgürlüğünü savunan Sınır Tanımayan Gazeteciler'in "istenmeyen örgüt" ilan edildiğini duyurdu.

Rusya, bir uluslararası sivil toplum kuruluşunu daha "istenmeyen örgüt" listesine ekledi. Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu olan ve basın özgürlüğünü savunan Sınır Tanımayan Gazeteciler'in "istenmeyen örgüt" ilan edildiği duyuruldu.

RUSYA DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KURULUŞU 'İSTENMEYEN ÖRGÜT' İLAN ETTİ

Rusya, daha önce ABD hükümeti tarafından finanse edilen medya kuruluşu Radio Free Europe/Radio Liberty, uluslararası çevre örgütü Greenpeace ve İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü’nü listeye eklemişti. Rusya, ulusal güvenliğine zarar verdiğini düşündüğü kuruluşları düzenli olarak "istenmeyen örgüt" olarak nitelendiriyor.

FON SAĞLAYAN RUS VATANDAŞLARINA HAPİS CEZASI

Bu listeye eklenen kuruluşlarda çalışan ya da onlara fon sağlayan Rus vatandaşları 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

