Rusya Odessa’yı vurdu: 2 ölü

Rusya’nın Ukrayna’nın Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rusya Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki bölgesi Odessa’yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’ne (DSNS) göre insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Ukrayna İyileşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Kuleba yaptığı açıklamada, Rusya’nın Odessa bölgesindeki liman altyapısına saldırdığını belirtti. Kuleba, "Sivil lojistik ve liman altyapısına yönelik bir darbe daha. Rusya, hiçbir askeri amacı olmayan tesislere sistematik olarak saldırıyor ve bölgenin ve ülkenin ekonomisini zayıflatmaya çalışıyor" dedi. Oleksii Kuleba, yük taşımacılığı depolama alanının zarar gördüğünü de bildirdi.
İngiliz haber ajansı Reuters’ın geçtiğimiz hafta ulaştırma sektöründen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Odessa limanlarına son birkaç ayda düzenlenen saldırıların ihracat kapasitesini savaş öncesi seviyesinden yüzde 30’a kadar düşürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

