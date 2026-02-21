HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya Ukrayna'da bir yeri daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Karpovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Ukrayna'da bir yeri daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu Birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Karpovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 120 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sergey Bagin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki bir tesisin İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini vurgulayan Bagin, saldırı sonucu 11 kişinin yaralandığını aktardı.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu İlskiy köyünde 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Volgograd Bölge Valiliğinin basın servisinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısı sonucu Volgograd kentindeki 4 apartmanın hasar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıVan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ramazan ayının başlamasıyla balık satışları arttıRamazan ayının başlamasıyla balık satışları arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.