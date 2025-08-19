HABER

Rusya: Ukrayna konusunda hiçbir müzakere formatını reddetmedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda üçlü veya ikili hiçbir müzakere formatını reddetmediklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılan zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu. Lavrov, "İyi bir atmosfer vardı. Bu durum Putin ve Trump'ın görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalara da yansıdı. Faydalı bir görüşme oldu” dedi.

Trump ile ekibinin Ukrayna konusunda uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenilir bir sonuca ulaşmayı samimi şekilde istediğini vurgulayan Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, özellikle Alaska'daki toplantıdan sonra, bu krizi çözmek için çok daha derin bir yaklaşım benimsedi” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna konusunda üçlü veya ikili hiçbir müzakere formatını reddetmediklerini de söyledi.

