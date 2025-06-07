Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden tavan! Kremlin'den yeni açıklama: 'Derhal' diyerek çağrıda bulundular

Geçen günlerde Ukrayna 'Örümcek Ağı' operasyonuyla Rusya'nın içine tırlarla sızmış ve Rusya'nın önemli savaş uçaklarını hedef almıştı. Rusya, Ukrayna'nın hava üslerine düzenlediği ani saldırıdan birkaç gün sonra ülkenin başkenti ve diğer bölgelerine benzeri görülmemiş büyüklükte bir insansız hava aracı ve füze saldırısı başlatmıştı. Saldırılarda 5 kişi ölürken 80 kişinin de yaralandığı bilgisi gelmişti. Ayrıca Rus uzmanların 'Nükleer saldırı' çağrıları da dünyada geniş yankı uyandırmıştı.

Artan tansiyon üzerine Kremlin'den son dakika açıklaması geldi.

"BEKLENMEDİK ŞEKİLDE ERTELEDİLER"

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky, İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna müzakerelerine dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinsky, "Rus tarafı İstanbul anlaşmalarına tam uyum içinde 6 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6 binden fazla askerin cenazesinin Ukrayna'ya gönderilmesi, ayrıca yaralı ve ağır hasta savaş esirleri ile 25 yaş altı savaş esirlerinin takası için çalışmaları başlattı. Bin 212 Ukrayna askerlerinin cenazesi, soğutmalı kamyonlarla takas alanına ulaştı. Geri kalanlar da yolda. Ayrıca takasın başlatılması amacıyla yaralı, ağır hasta ve genç kategorilerindeki 640 savaş esirinin yer aldığı ilk liste Ukrayna'ya teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı irtibat grubunun Ukrayna sınırında olduğunu belirten Medinsky, "Ancak Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir takasını beklenmedik şekilde belirsiz bir süreyle erteledi. Ukrayna grubu nedense takas alanına bile gelmedi. Sundukları gerekçeler farklı ve oldukça tuhaf. Kiev'i takvime ve varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya ve takasa derhal başlama çağrısında bulunuyoruz. Anlaştığımız gibi her iki taraftan bin 200 askere ülkelerine dönme fırsatı verilsin. Biz sahadayız. Çalışmaya hazırız. Uluslararası televizyon kanalları, haber ajansları ve muhabirler gelip her şeyi kendi gözleriyle görebilir. Rusya her zaman sözünü tutar" dedi.

ESİR TAKASININ DEVAMINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen ikinci tur görüşmelerde en genç ve en ağır yaralılar olmak üzere daha fazla esir takası yapılması ve 12 bin askerin naaşlarının teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır