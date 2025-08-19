HABER

Rusya: Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim ettiklerini bildirdi.

Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında asker cenazesi takası yapıldığını belirtti.

Rus heyeti Başkanı Medinskiy, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik. 19 Rus askerinin cenazesini aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, Ukrayna askerlerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

