Rusya ve ABD heyetleri bir araya geliyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD uzmanları arasındaki değerlendirme toplantısının 24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşeceğini duyurdu. Uşakov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'la vardıkları mutabakat uyarınca toplantıya iki ülkenin liderleri tarafından görevlendirilen uzmanların katılacağını bildirdi.

"TOPLANTININ DÜZENLENMESİNİ ELE ALDIK"

Uşakov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Waltz ile düzenli şekilde faydalı telefon görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Uşakov, “Son görüşmede, Rusya ve ABD liderlerinin vardıkları uzlaşı doğrultusunda iki ülke uzmanları arasındaki istişare toplantısının düzenlenmesini ele aldık” ifadelerini kullandı.

Uşakov, Rus tarafından katılacak isimlerin 'uluslararası konularda bilgili, deneyimli müzakereciler' olduklarını bildirdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır