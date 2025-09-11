HABER

Rusya ve Belarus'un askeri tatbikatı Polonya'yı harekete geçirdi! Sınır ikinci bir duyuruya kadar kapalı

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği "Zapad-2025" askeri tatbikata yanıt olarak ülkenin doğu sınırına yaklaşık 40 bin asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Sınır, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Melih Kadir Yılmaz

Tomczyk, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Zapad-2025 tatbikatına uzun süredir hazırlandığını ve ordunun 30 binden fazla askerin katılımıyla tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

"UNUTMAYALIM Kİ UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ BURADA BAŞLADI"

Zapad-2025’e uygun şekilde yanıt verebilmek için Polonya ve NATO askerlerine ihtiyaç olduğunu belirten Tomczyk, "Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

BELERUS SINIRI İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPATILACAK

Tomczyk, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla bağlantılı olduğunu vurguladı. Polonya, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere ülkesinin Belarus ile olan sınırını bu gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatacağını duyurmuştu.

TATBİKAT 16 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin ortak stratejik askeri tatbikatı Zapad-2025 yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar sürecek.

(AA)

