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Rusya ve Çin dışişleri bakanları bir araya geldi! Gündemde ABD ve Ukrayna yer aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkelerinin ABD ile ilişkileri ve Ukrayna krizini ele aldı.

Rusya ve Çin dışişleri bakanları bir araya geldi! Gündemde ABD ve Ukrayna yer aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, yarın düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Çin'e gitti.

İŞTE ELE ALINAN KONULAR

Lavrov, başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasında başta ŞİÖ olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM), BRICS, G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) platformlarında işbirliği değerlendirildi.

İki ülkenin ABD ile ilişkilerinin ve Ukrayna krizinin çözümünün ele alındığı görüşmede, iki bakan İran-İsrail meselesi ile Kore Yarımadası'ndaki durumu da konuştu.

Lavrov ile Vang, egemenlik ve toprak bütünlüğü başta olmak üzere birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı desteği teyit etti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya
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