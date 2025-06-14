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Rusya ve Ukrayna arasında bu hafta 4. esir takası gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da varılan anlaşmalar çerçevesinde, bir hafta içinde 4. kez savaş esiri takası gerçekleştirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında bu hafta 4. esir takası gerçekleşti

Rusya ile Ukrayna, 2 Haziran’da İstanbul’da varılan anlaşma kapsamında bir kez daha esir takası gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da varılan anlaşmalar doğrultusunda, bir grup Rus askeri daha Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeden geri alındı. Karşılığında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne (AFU) mensup bir grup savaş esiri iade edildi. Şu anda Rus askerleri Belarus Cumhuriyeti topraklarında bulunuyor ve burada kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor. Tüm Rus askerleri, Rusya’ya nakledilecek ve Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon görecekler" denildi.
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"BU HAFTA GERÇEKLEŞEN 4. TAKAS"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise takasa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızı Rus esaretinden evlerine geri getirmeye devam ediyoruz. Bu, bu hafta gerçekleşen dördüncü takas. Bugün Ukrayna’ya dönen birçok kişi 2022’den bu yana esir tutuluyordu. Onlar, Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar, Devlet Sınır Muhafız Servisi ve Devlet Ulaştırma Özel Servisi mensubu savaşçılar. Onların hepsini özgürleştirmek bizim mutlak görevimizdir. Düşman elinde kimseyi bırakmamak için çalışıyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna esir
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