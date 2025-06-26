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Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir esir takasının gerçekleştiği bildirildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası

Rusya ve Ukrayna, haziran ayının başlarında İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde varılan anlaşma kapsamında yeniden esir takası gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rus-Ukrayna anlaşmaları uyarınca, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri daha geri getirildi. Karşılığında, Ukrayna ordusuna mensup bir grup savaş esiri karşı tarafa teslim edildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu, kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı da belirtilerek, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek” denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından, “Bir aşama daha gerçekleşti. Tüm insanlarımızı eve getirmeliyiz. Bu çabada bize yardım eden herkese teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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