Rüyaların tüyler ürperten gizemi... Gördüğün yazıları okuyamamanın ilginç nedeni: Beyniniz uyurken neler yapıyor?

Günlük hayatınızda kelimeler üzerine derinlemesine düşünmüyor ya da onları sanat veya üretim için kullanmıyorsanız, rüyalarınızda yazıları okuyabilmeniz pek olası değil. Bilim, bu ilginç olayı beynimizin uyku sırasındaki işleyişiyle açıklıyor ve rüyaların gizemli dünyasına bir pencere daha aralıyor.

RÜYALAR: ASIRLIK BİR GİZEM

Rüya görmek, insanlık tarihinin en eski merak konularından biri. Hem sıradan insanları hem de bilim insanlarını yüzyıllardır büyüleyen bu fenomen, üzerine yapılan sayısız araştırmaya rağmen hâlâ tam anlamıyla çözülememiş sırlarla dolu. Ancak, bilimsel çalışmalar sayesinde rüyaların bazı gizemleri gün ışığına çıkmış durumda. Bunlardan biri de rüyada yazıları neden okuyamadığımız.

BEYNİMİZİN DİL MERKEZLERİ UYKU MODUNDA

Psikologlar, rüyada yalnızca yazı okuma yeteneğimizin değil, genel olarak dil becerilerimizin de etkilendiğini belirtiyor. Harvard Üniversitesi Rüya Uzmanı ve Psikoloji Yardımcı Doçenti Deirdre Barrett’a göre, araştırmalar çoğumuzun rüyalarında okuyamadığını doğruluyor. Bunun temel nedeni, beynimizin dil ve anlamla ilgili önemli bölgelerinin uyku sırasında faaliyetlerini büyük ölçüde durdurması.

Beynimizde konuşmadan sorumlu Broca alanı ile anlama, dil bilgisi ve söz diziminden sorumlu Wernicke alanı, okuma eylemi için kritik öneme sahip. Ancak uyku sırasında bu iki alan neredeyse tamamen devre dışı kalıyor. Ayrıca, dilin yorumlanmasıyla bağlantılı diğer bölgeler de beynin arka ve orta kısımlarında yer alıyor ve bu alanlar da uyurken çok daha az aktif hale geliyor.

GÖZLERİN ROLÜ VE OPTİK SİNİR FAKTÖRÜ

Okuma, yalnızca beyinle sınırlı bir süreç değil; aynı zamanda gözlerimizle başlayan bir aktivite. Optik sinir, okumada ilk adımı atan unsurlardan biri. Ancak hepimizin bildiği gibi, uyku sırasında gözlerimiz kapalı olduğu için optik sinir de tamamen işlevsiz hale geliyor. Bu durum, rüyalarda yazıları okumayı neredeyse imkansız kılıyor.

İSTİSNALAR VAR MI?

Yine de nadir de olsa bazı insanlar rüyalarında yazıları okuyabildiklerini iddia ediyor. Bu kişiler genellikle yazarlar, şairler ya da işlerinde dili yoğun şekilde kullananlar gibi, kelimelerle özel bir bağı olan bireyler. Zihinleri sürekli olarak kelimelerle meşgul olan ve onları yaratıcı biçimlerde düzenleyen bu insanların Wernicke alanı, uyku sırasında diğerlerine kıyasla tamamen hareketsiz kalmayabiliyor. Bu da onlara rüyalarında okuma yeteneği kazandırabiliyor.