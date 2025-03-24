HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Rüyaların tüyler ürperten gizemi... Gördüğün yazıları okuyamamanın ilginç nedeni: Beyniniz uyurken neler yapıyor?

Rüyaların tüyler ürperten gizemi... Gördüğün yazıları okuyamamanın ilginç nedeni: Beyniniz uyurken neler yapıyor?

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
24.03.2025 14:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüyalarınızda bir yazıyı net bir şekilde okuduğunuzu hatırlıyor musunuz? Büyük olasılıkla hayır. Peki, bunun nedeni ne olabilir? Bilim, bu ilginç soruya yanıt arıyor ve ortaya çıkan bulgular oldukça şaşırtıcı. Detaylar haberimizde...

Rüyaların tüyler ürperten gizemi... Gördüğün yazıları okuyamamanın ilginç nedeni: Beyniniz uyurken neler yapıyor?

Günlük hayatınızda kelimeler üzerine derinlemesine düşünmüyor ya da onları sanat veya üretim için kullanmıyorsanız, rüyalarınızda yazıları okuyabilmeniz pek olası değil. Bilim, bu ilginç olayı beynimizin uyku sırasındaki işleyişiyle açıklıyor ve rüyaların gizemli dünyasına bir pencere daha aralıyor.

1494268

RÜYALAR: ASIRLIK BİR GİZEM

Rüya görmek, insanlık tarihinin en eski merak konularından biri. Hem sıradan insanları hem de bilim insanlarını yüzyıllardır büyüleyen bu fenomen, üzerine yapılan sayısız araştırmaya rağmen hâlâ tam anlamıyla çözülememiş sırlarla dolu. Ancak, bilimsel çalışmalar sayesinde rüyaların bazı gizemleri gün ışığına çıkmış durumda. Bunlardan biri de rüyada yazıları neden okuyamadığımız.

BEYNİMİZİN DİL MERKEZLERİ UYKU MODUNDA

Psikologlar, rüyada yalnızca yazı okuma yeteneğimizin değil, genel olarak dil becerilerimizin de etkilendiğini belirtiyor. Harvard Üniversitesi Rüya Uzmanı ve Psikoloji Yardımcı Doçenti Deirdre Barrett’a göre, araştırmalar çoğumuzun rüyalarında okuyamadığını doğruluyor. Bunun temel nedeni, beynimizin dil ve anlamla ilgili önemli bölgelerinin uyku sırasında faaliyetlerini büyük ölçüde durdurması.

1642310

Beynimizde konuşmadan sorumlu Broca alanı ile anlama, dil bilgisi ve söz diziminden sorumlu Wernicke alanı, okuma eylemi için kritik öneme sahip. Ancak uyku sırasında bu iki alan neredeyse tamamen devre dışı kalıyor. Ayrıca, dilin yorumlanmasıyla bağlantılı diğer bölgeler de beynin arka ve orta kısımlarında yer alıyor ve bu alanlar da uyurken çok daha az aktif hale geliyor.

GÖZLERİN ROLÜ VE OPTİK SİNİR FAKTÖRÜ

Okuma, yalnızca beyinle sınırlı bir süreç değil; aynı zamanda gözlerimizle başlayan bir aktivite. Optik sinir, okumada ilk adımı atan unsurlardan biri. Ancak hepimizin bildiği gibi, uyku sırasında gözlerimiz kapalı olduğu için optik sinir de tamamen işlevsiz hale geliyor. Bu durum, rüyalarda yazıları okumayı neredeyse imkansız kılıyor.

5438947

İSTİSNALAR VAR MI?

Yine de nadir de olsa bazı insanlar rüyalarında yazıları okuyabildiklerini iddia ediyor. Bu kişiler genellikle yazarlar, şairler ya da işlerinde dili yoğun şekilde kullananlar gibi, kelimelerle özel bir bağı olan bireyler. Zihinleri sürekli olarak kelimelerle meşgul olan ve onları yaratıcı biçimlerde düzenleyen bu insanların Wernicke alanı, uyku sırasında diğerlerine kıyasla tamamen hareketsiz kalmayabiliyor. Bu da onlara rüyalarında okuma yeteneği kazandırabiliyor.

1623152

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
İran'da 5 büyüklüğünde depremİran'da 5 büyüklüğünde deprem
Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"
Anahtar Kelimeler:
rüya tabirleri beyin egzersizi Harvard Üniversitesi bilimsel araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi

Aylık 11 bin 500 liralık ödeme alabilirsiniz! Meclis'e bu hafta geliyor

Aylık 11 bin 500 liralık ödeme alabilirsiniz! Meclis'e bu hafta geliyor

Faiz yeniden zirve yaptı! Döviz kurundaki hareketlilik sonrası her şey değişti…

Faiz yeniden zirve yaptı! Döviz kurundaki hareketlilik sonrası her şey değişti…

CHP'nin kurultay kararına iptal başvurusu!

CHP'nin kurultay kararına iptal başvurusu!

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.