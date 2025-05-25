Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan 'Gazze' açıklaması: "Hala insanlık suçu işleniyor"

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne Genel Başkan Mahmut Arıkan da katıldı. Kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin yeniden seçildi.

"ADİL BİR GELİR DAĞILIMI İSTİYORUZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yaptığı konuşmada tarımıyla, turizmiyle, tarihiyle ülkemizin yüz akı şehirlerden birinde olduklarını belirterek, "Antalya'nın tarımsal ihracatı yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar, bu da Türkiye'nin toplam tarımsal ihracatının neredeyse yarısı demek. Âmâ gelin görün ki bu kadar bereketin ortasında üretici suskun. Bu sessizliğin nedeni de yorgunluk. Biz adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Antalya'nın sadece yazın değil, her mevsim yaşanabilir bir şehir olmasını istiyoruz. Bu cennet şehirde Antalyalılara yaşanabilir bir Antalya tesis edecek bizleriz "dedi.

"BURADAN BİR KEZ DAHA SESLENİYORUZ"

Gazze'de insanlık suçunun hala işlenmeye devam ettiğini vurgulayan Arıkan, "Ateş kesilmiş değil. Her geçen gün bombaların şiddeti artarken, ne yazık ki sessizliğin dozu da artıyor. Bunu bizzat siyonist bir yetkili şöyle itiraf ediyor; 'Bu gece Gazze'de 100 kişiyi öldürdük ama kimsenin umurunda değil. Çünkü herkes bir gecede 100 Gazzelinin öldürülebileceği gerçeğine alışmış durumda.' Biz alışmayacağız, ne bu vahşete, ne bu sessizliğe, ne bu bitmeyen ticarete ne de bu ikiyüzlü düzene asla alışmayacağız. İşte bu irade ve inançla sözde değil, özde bir tavır ortaya koymak için mücadele ediyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Gelin zulme karşı durmakta gecikmeyin. Gelin bölgenin huzurunu eline kan bulaşmışlara emanet etmeyin. Yoksa yarın geç olabilir hem sizin için hem insanlık için. Saadet Partisi, 'önce ahlak ve maneviyat' diyenlerin partisidir "diye konuştu.

Kongrenin ardından ilçe teşkilatının yapısını güçlendirmek, mahalle teşkilatlarını kurmak ve masa siyaseti değil, saha siyasetini önemseyerek çalışacaklarını belirten Arıkan, "Bugünden sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz, dertleriyle hemhal olacağız. Görüşü ne olursa olsun sabırlı ve yapıcı bir dilden, ikna metodundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR SAADET PARTİSİ İNŞA EDECEĞİZ"

Kongrede konuşan Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin ise, "Antalya'nın dört bir yanındaki sorunları biliyor, çözüm yollarında kararlıkla ortaya koyuyoruz. Artık günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir siyaset zamanıdır. Biz yarım asrı aşan bu davanın yükünü omuzlarında taşıyan bir hareketiz. Biz merhum Erbakan hocamızın emanetini geleceğe taşımaya ant içmiş bir kadroyuz. Azimle yol yürümeye devam edeceğiz. Kongremizde yeni görev alacak kardeşlerimiz, bu bayrağı daha da yukarılara taşıyacak. Bizler ise birlikte daha güçlü bir Saadet partisi inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır