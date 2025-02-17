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Saadet zinciri kurup binlerce kişi dolandırdılar! Paralarla birlikte buhar olup gittiler: "Hayallerim yıkıldı, intihar etme noktasına geldim"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.02.2025 14:45
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Saadet zinciri binlerce kişiyi mağdur etti! Çocuklarına bir yuva almak isterken hayatı kabusa döndü! Türkiye genelinde binlerce kişiyi mağdur eden büyük dolandırıcılık skandalı gün yüzüne çıktı. Konya’da kurulan ve daha sonra Alanya’ya taşınan bir şirketin devlet destekli olduğu iddiasıyla insanları kandırdığı öne sürüldü. Büyük kazanç vaadiyle yatırımcıları ağına düşüren sistem, paralarını çekmek isteyenleri türlü bahanelerle oyaladı. Mağdur Murat Soydan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet zinciri kurup binlerce kişi dolandırdılar! Paralarla birlikte buhar olup gittiler: "Hayallerim yıkıldı, intihar etme noktasına geldim"

Çocuklarına ev almak isterken dolandırılan Murat Soydan(38), 750 bin TL zarara uğradı, icralık oldu ve intiharın eşiğine geldi. Türkiye ve yurt dışında 6 binden fazla mağdur olduğu belirtilen sistemle ilgili davada yalnızca 1 kişi tutuklu. Mağdurlar, dolandırıcıların cezalandırılmasını istiyor.

"BENİM GAYEM ÇOCUKLARIMA EV ALMAKTI"

Mağdurlardan biri olan Murat Soydan (38), "Benim gayem çocuklarıma ev almaktı. Sosyal medya üzerinden bu şirket bana ulaştı ve devlet destekli olduklarını anlattılar. Ben de güvendim ve 3 sene önce onlar için kredi çekmeye başladım. Tarafıma güvenilir gayrimenkul sözleşmesi düzenleyip attılar. Şirket danışmanları 'İstanbul'da, Ankara'da inşaatlarımız var' dedi.

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"750 BİN TL ZARAR ETTİM"

Bankaların kendisini icraya verdiğini belirten Soydan, "Bir süre sonra her yatırıma yüzde 5 kâr vaadi sundular, ben de kâr için düzenli kredi çekip verdim. 1 yıl boyunca vaat ettikleri kârı ödediler, güven sağladılar. 1 yıldan sonra ana paramı istediğimde, 'sizin paranız TL olarak değer kaybediyor, sizin paramızı dolara çevirelim öyle geri ödeyelim' dediler ama başka müşteriler getirmeyi şart koştular. Ben getirmedim ve ana paramı alamadım. Şu an benim 750 bin TL civarında zararım var. Borçlu olduğum bankalar icraya verdi ve çok mağdurum. Türkiye ve yurt dışı dahil 6 binden fazla benim gibi mağdur var" diye konuştu.

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"AİLE DÜZENİM DAĞILDI, İNTİHAR ETME NOKTASINA GELDİM"

Söz konusu şirketle ilgili Alanya'da görülen dava hakkında bilgi veren Soydan, "Alanya'da görülen bu davayla ilgili şu an 1 kişi tutuklu, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest. Bizi kandıranlar elini kolunu sallayıp geziyorlar, lüks hayat içinde yaşıyorlar ama biz icralarla boğuşuyoruz. Ben canıma kıyacak duruma geldim, aile düzenim dağıldı. Bizi mağdur eden kişilerin cezalandırılmasını, bizi dolandıranların borçlarımızı ödemesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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SAADET ZİNCİRİ NEDİR?

Saadet zinciri, yeni katılımcılardan alınan parayla eski katılımcılara ödeme yapılan, sürdürülemez bir dolandırıcılık sistemidir. Ponzi sistemi olarak da bilinir. Bu yapı, bir yatırım veya kazanç modeli gibi gösterilerek insanları yüksek kâr vaadiyle sisteme çeker. Ancak, sistemin temelinde gerçek bir ticaret, üretim veya yatırım yoktur.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul saadet zinciri ev almak
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